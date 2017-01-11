Bugzilla Project Meeting

The Bugzilla Project developers meeting. Agenda at https://wiki.mozilla.org/Bugzilla:Meetings

Start time:
Duration: 23 minutes
Channel: Main

Tags: bugzilla

https://wiki.mozilla.org/Bugzilla:Meetings
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