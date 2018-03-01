Bugzilla Project Meeting The Bugzilla Project developers meeting. Agenda at https://wiki.mozilla.org/Bugzilla:Meetings Details Start time: 01/03/2018 21:00 UTC Duration: 37 minutes Channel: Main Tags: bugzilla Additional Links https://wiki.mozilla.org/Bugzilla:Meetings Embed Small (640x380) Big (896x504) <iframe src="https://air.mozilla.org/bugzilla-project-meeting-20180103/video/" width="640" height="380" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe src="https://air.mozilla.org/bugzilla-project-meeting-20180103/video/" width="896" height="524" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Download WebM (HD) , Mpeg4 (HD) To download, right-click and select "Save Link As..." Share Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn